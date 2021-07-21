مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي 5 مواطنين مصرعهم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» أمام قرية سواني جابر بنطاق مركز ومدينة الضبعة، فيما أصيب شخص آخر، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل الجثث والمصاب إلى مستشفى الضبعة.

نقل 5 جثث والمصاب إلى مستشفى الضبعة المركزي

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصاب إلى مستشفى الضبعة المركزي، وهم: «أنور سلامة أنور 45 سنة، من المحمودية محافظة البحيرة، وعلي أنور سلامة أنور 6 أشهر، ولارا أنور سلامة أنور 5 سنوات، وشيماء خميس المصري 35 سنة، ومحمد أنور سلامة 12 سنة» من المحمودية محافظة البحيرة، والمصاب هو «محمد عبده عبدالغني 40 سنة من كفرالشيخ، مصاب بكدمات متعددة بالجسم والحالة العامة مستقرة، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، واستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية، ووضع الجثث بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

الشرطة تنتقل لمعاية الحادث بطريق مطروح الإسكندرية

وانتقلت الشرطة من مباحث قسم شرطة الضبعة وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث فور وقوعه، وجار الفحص والمعاينة للكشف عن ملابسات وقوعه وأسبابها، ورفع تقرير شامل بتفاصيل الحادث إلى النيابة العامة، وتولت التحقيق.