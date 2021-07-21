حماية المستهلك: ضبط 280 كيلو لحوم وكبدة فاسدة في أول أيام عيد الأضحى

صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات. وأضاف أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات، للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات، والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

وأشار إلى أن حملات الجهاز وفروعه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن التالي:

- تحرير 12 محضرا ضد أصحاب محال جزارة بمحافظة الشرقية لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

- ضبط 230 كيلو لحوم فاسدة و50 كيلو من الكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، في أسيوط، وجرى إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

- ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات السوبر ماركت الكبرى بأسوان.

- قام فرع الجهاز بالمنيا بشن حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وجرى المرور على تسعة مولات للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، والمرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات.

- قام فرع الجهاز بالقليوبية، بالمرور على عدد من الأسواق التجارية ومتابعة نسب التخفيضات المعلن عنها والتأكد من صحة هذه التخفيضات، والمرور على عدد من محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة.

- وقام فرع الإسكندرية بالمرور على عدد من الكافيهات بالمناطق المختلفة للتأكد من الالتزام بقائمة الأسعار المعلنة وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية بخلاف السعر المعلن عنه والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون، ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز، وهي الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة الواتساب 01577779999، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.