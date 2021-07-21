عاجل.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في مشاجرة مسلحة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الأربعاء، في معركة بالخرطوش بقرية مزاتة دائرة مركز دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الطرفين، وتم نقل المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي، وبعدها تم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة، بلاغًا بنشوب معركة بقرية مزاتة دائرة مركز دار السلام، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الأحداث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان المشاجرة.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من «زياد البطل العريان علي، 14 سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه، البدري أحمد سليمان علي، 48 سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه والخصية والفخذ الأيسر، «محمد العريان علي السيد، 14 سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه، عمر جابر عوقيل محمود، 36 سنة، بكسر بالساق الأيمن، محمد عبدالحي أحمد، 42 سنة، باشباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات جيرة سابقة بين الطرفين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.