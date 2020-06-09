مقتل 3 وإصابة 2 خلال معركة بالرصاص في سوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم كما أصيب 2 آخرين في معركة بالرصاص بين أبناء عمومة بقرية برخيل دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي، وعززت الشرطة من تواجدها في المنطقة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغ باندلاع معركة بالرصاص بين أبناء عمومة بقرية برخيل دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقيادات فرع بحث الجنوب.

وتبين من الفحص اندلاع معركة بالرصاص بين أبناء عمومة لخلافات سابقة بينهم، ونتج عن المعركة مصرع كل من خلف عبد المجيد حماد، 56 عاما، عزام فاضل عبد المجيد، 22 عاما، مازن صابر عبد المجيد، 17 عاما، كما أصيب كل من طاهر عبد المفدي أحمد حماد، 26 عاما بطلق ناري بالظهر، محمد حسين محمد حماد، 55 عاما بطلق ناري بالركبه اليسري

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة علي الطرفين، وتم تعيين الخدمات اللازمة في المنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.