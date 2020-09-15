إصابة 5 في معركة بالخرطوش والأسلحة البيضاء في سوهاج

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، بينهم 3 مصابين برش "خرطوش"، في مشاجرة بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي وأخميم المركزي، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وسقوط مصابين، بالقرب من "بوابة الكوثر"، دائرة المركز.

انتقل مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول يضم "أشرف عبد العال بدوي"، 35 سنة، مصاباً بطلق خرطوش في القدم اليسرى، وشقيقه "رجب"، 50 سنة، مصاباً بطلق خرطوش في اليد اليمني، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وضم الطرف الثاني كلاً من "السيد علي السيد"، 29 سنة، وشقيقه "حسين"، 27 سنة، وكلاهما مصابين بطعنات في الظهر وكدمات بالجسم، وشقيقهما الثالث "مصطفى"، 10 سنوات، مصاباً بطلقات خرطوش في الظهر، إضافة إلى "فيصل أ."، غير مصاب، وتبين أن طرفي المشاجرة يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الرابع من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، واتهم أفراد الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري، كان بحوزة الرابع، مما أدى إلى حدوث إصاباتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.