الجنايات تؤجل محاكمة متهم بهتك عرض فتاة : قالها إنتي مراتي قدام ربنا

مشادَّة كلامية مع أخيها كانت ما جعلتها تفكر في الهروب بعيدا عن تلك الأجواء فقررت ترك المنزل ليلا حيث كان الجميع في سبات عميق لا يشعر بها أحد منهم، حزمت أمتعتها ثم خرجت وهاتفت حبيبها لتوفير مكان للعيش به فأجابها الآخر أنه لديه شقة ابن خاله بإحدى شوارع منطقة المقطم وما كان منها إلا الموافقة والتى كانت السبب فى نهاية عذريتها وحملها بطفل "سفاح".

بداية التعارف

تعرفت عليه من خلال صديقتها التى قامت بدور الوسيط فيما بينهما حيث توطدت العلاقة لمكالمات هاتفية ثم لمقابلات، حيث تمكن المتهم من إلقاء شباكه على الضحية مستغلا حداثة سنها و خلافات الأسرة فدس لها السم فى الكلام المعسول ورسم لها حلما وردياوأوهمها بالزواج وحياة هادئة خالية من مشاحنات الأهل.

أنت مراتى

في مايو 2020، وداخل "شقة مفروشة" بإحدى شوارع منطقة المقطم حيث دلفت الفتاة صاحبة الـ 16 عاما داخلها مستكشفة ما بها جيدا لا يوجد أحد بها سواهما فنظر إليها نظرة خبيثة تظهر ما فى جوفه جليا حيث طلبا الطعام و قال لها "أنتي مراتي قدام ربنا"، وأقام معها علاقة كاملة.

محضر تغيب الفتاة

وبعد بمرور 7 أيام على إختفائها قام الأهل بتحرير بلاغ بغيابها ولكن كان المتهم قد أخبرها بأنها يجب أن تعود لمنزل أسرتها وتغادر الشقة، وعقب إحدى مقابلاتهما إكتشفت الأسرة حملها بالشهر الثالث بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وإعترفت الفتاة بأنها كانت على علاقة بشاب جمعتهما علاقة عاطفية.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الدائرة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر أقوال الضحية حول الواقعة وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه ونسبت له ارتكاب جريمة هتك عرض قاصر لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة، بإحالته لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، التي نظرت القضية، الأسبوع الماضي، وقررت التأجيل، للشهر المقبل.