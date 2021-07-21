رامي رضوان يستعين بسمير غانم لتقديم يسرا: «حتة فراولاية فاتحة للشهية»

قدم الإعلامي رامي رضوان، الفنانة يسرا بطريقة مميزة، حيث حلت ضيفة على حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، وعرض رامي رضوان مقطع فيديو قدمها فيها الفنان الراحل سمير غانم، في برنامج كان يقدمه في فترة الثمانيينات.

وقال «رضوان» إنها قدمت كمًا كبيرا من الأعمال الفنية بما يزيد عن 100 عمل فني، بتاريخ حافل جدا ومشوار طويل: «وعشان كدة مش عاوز أقدمها بطريقتي، وهقدمها بطريقة مختلفة، ومش هقدر أقتبسها لأني مهما حاولت أبدع في إلقاء المقدمة في نفس الطريقة مش هتبقى بنفس حلاوة وطعم صاحب التقديمة دي وهو سمير غانم».

وقال الفنان الراحل في مقطع الفيديو: «فيه ناس لما بياكلوا حاجات فاتحة للشهية، زي السلطة والطحينة، أول حاجة في برنامجي هديكم حاجة فاتحة للشهية وخفيفة، عارف إن نفسكم خفيفة، لكن مفيش مانع من حتة فراولاية فونداماية.. هقدم لكم يسرا».

وأشار إلى أنها محبوبة من الجميع، رجال وسيدات، كبار وأطفال، وطلتها مليئة بالطاقة الإيجابية والتفاؤل والرضا، كما أنها فنانة كبيرة أعمال ناجحة ووقفت أمام كبار نجوم الفن في مصر مثل نور الشريف ومحمد عبدالعزيز وعادل إمام، وتعاونت مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين وعلي بدرخان وسمير سيف وأشرف فهمي وداوود عبد السيد.

وأوضح، أن أول عمل درامي شاركت فيه كان مع النجم الراحل سمير غانم «حكاية عريس وعروسة»، وكان آخر لقاء جمعهما بعد 35 سنة من هذا المسلسل في «شربات لوز».