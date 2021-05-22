يسرا تكشف سبب رفض زوجها بطولة «دانتيلا»: كان المرشح الأول قبل «حميدة»

فوجئ الجمهور بمشاركة خالد سليم زوج الفنانة يسرا، ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية» الذي أُذيع في رمضان 2021، رغم ما يعرف عنه بأنّه بعيد عن الأضواء بصورة كبيرة، رغم انتمائه لعائلة فنية من الدرجة الأولى، فوالده الراحل صالح سليم الذي كان بطلا لأكثر من فيلم سينمائي، وشقيقه هو الفنان هشام سليم.

وكشفت الفنانة يسرا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن أنّ زوجها لم يكن موافقا في البداية على المشاركة في المسلسل، لكنه وافق في النهاية بعد إلحاح شديد منها ومن فريق إنتاج المسلسل، حيث أوهمته أنّه مجرد مشهد واحد صامت، وبعد أن بدأ التصوير اكتشف أنّ الدور أكبر من مشهد، وبالفعل قدّم في النهاية 5 مشاهد.

وأوضحت يسرا أنّ العرض الذي تلقاه زوجها للمشاركة في مسلسها الرمضاني، لم يكن الأول للمشاركة في أعمال فنية، موضحة أنّ المخرجة إيناس الدغيدي رشحت «سليم» لأداء دور البطولة أمامها في فيلم «دانتيلا»، حيث كان خيارها الأول قبل الاستقرار على محمود حميدة لبطولة الفيلم إنتاج عام 1993، أمام يسرا وإلهام شاهين: «إيناس الدغيدي طلبته منذ سنوات طويلة للمشاركة في فيلم (دانتيلا)، فقال لها أنتِ مجنونة أنا مش بمثل».

وقدّم محمود حميدة في الفيلم دور الضابط «حسام» الذي يتزوج بالصديقتين المحامية «مريم» والمطربة «سهر» لتشتعل الغيرة بينهما، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان «Beaches» للكاتبة الأمريكية أيرس راينر دارت.

ويعتبر ظهور خالد سليم في «حرب أهلية» هو الأول في الدراما التلفزيونية، وقدّم دور والد «كيشو» الذي يسعى لإيقاع «تمارا» في حبه ضمن أحداث المسلسل، الذي حمل توقيع المخرج سامح عبدالعزيز.

وتجمع يسرا علاقة مميزة بزوجها، حيث تحدّثت في أكثر من لقاء عن دعمه لها في مشوارها الفني، قائلة «ربنا اداني زوج من غير وجوده في حياتي مكنتش وصلت لكل ده، بدعي ربنا دايمًا يخليهولي، وهو من أنضف وأرقى الحاجات اللي حصلتلي».