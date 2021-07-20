أبرز ضيوف البرامج التلفزيونية خلال العيد.. يسرا والنبوي وحاتم

تستضيف البرامج التلفزيونية على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك الكثير من نجوم الفن، والذين ساهموا خلال الفترة الماضية بإمتاع المشاهدين بأعمالهم الفنية سواء كانت أعمال درامية أو سينمائية أو حتى الغنائية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» أبرز أسماء النجوم ضيوف البرامج التلفزيونية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال السطور التالية:

خالد النبوي

يحل الفنان خالد النبوي ضيفا على برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة dmc، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، في سهرة خاصة أول أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة 11 مساءً.

نسمة وريهام

يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، في تمام الساعة 9:00 مساء على شاشة ON، الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة نسمة محجوب، في ليلة غنائية بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

يسرا

يستضيف برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة dmc، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء المقبل، الفنانة الكبيرة يسرا للحديث عن مشوارها الفني.

أحمد حاتم

يحل الفنان أحمد حاتم، ضيفًا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الخميس.

كما يحل جميع أفراد المنتخب ضيوفًا في الاستوديو للحديث عن التجربة ككل، وفى جزء من الحلقة ينقسم اللاعبين إلى فريقين للتنافس في ألعاب ترفيهية وتمثيل وسط ضحكات من أعضاء الفريقين.

وتحل ضيفة خلال الحلقة، الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن في افتتاح فاعلية رسمية، حيث لفتت الأنظار مؤخرا خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عبدالرحيم كمال

ويحل السيناريست عبدالرحيم كمال ضيفا ببرنامج «حديث العرب من مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، في السابعة مساء الخميس.

ويتحدث «كمال» خلال البرنامج عن ثورة الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، ودورها الوطني والاجتماعي، وعن الدراما التاريخية وكتابها، وعن غياب الأعمال المأخوذة عن روايات أدبية، وعن الفن في مواجهة التطرف ومسلسل «القاهرة كابول».