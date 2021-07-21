محمد رشاد: مشاكلي الشخصية عطلت مسيرتي 4 سنين.. وقادر أعوض اللي فاتني

قال الفنان محمد رشاد، إن بعض الفنانين يحققون الشهرة فقط، والبعض الآخر يحقق النجاح، وهناك من يحقق النجاح والشهرة معًا، موضحًا أن المشاكل التي وقع فيها خلال الأربع سنوات الماضية أثرت بشكل كبير على نجاحه.

وأضاف «رشاد»، في لقاء مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء: «في فترة اشتراكي في برنامج اكتشاف المواهب حققت شهرة ونجاح، وبعدها شعرت إن شهرتي ونجاحي زادت أكثر، ولكن المشاكل الشخصية بتاخد من حياة الفنان، ويبعد عن الأضواء، وتخلي النجاح يتهز شوية، والعطلة في حياتي أنا كانت كبيرة، ومثلا الـ4 سنين اللي فاتوا لو ركزت فيهم في شغلي من غير مشاكل ومشاحنات، كان الموضوع هيختلف تمامًا».

وشدد على أنه يستطيع تعويض ما فاته في السنوات الماضية، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه حاليًا يبذل مجهودًا كبيرًا لكي يصل إلى المكانة التي كان ينبغي أن يصل إليها ولم يستطع بسبب المشاكل.

يذكر أن الفنان محمد رشاد، كان أعلن انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، بعد سلسلة طويلة من المشاكل، ثم دخلا في حرب تصريحات عبر البرامج التلفزيونية.

وحلّ الفنان محمد رشاد، ضيفًا على الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، حيث تحدث عن آخر أعماله، وهي أغنية «أنا مش شمتان»، موضحًا أنه لا يقصد بها أي علاقة سابقة له، موضحًا: «استحالة شركة إنتاج تصرف على أغنية علشان مطرب الأغنية يغيظ بيها حد، وأنا حبيت الأغنية لأنها تمثل حالة كل الناس اللي ممكن تسمعها، وده مؤشر نجاح لهذه الأغنية، وهي أغنية قوية ومعانيها قوية وحلوة، ومش طبيعي إني أفضل متارجت حياتي كلها في صفحة واتقفلت».