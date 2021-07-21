محمد رشاد: أغنية أنا مش شمتان متقصدش حد.. مش هترجت حياتي على صفحة اتقفلت

قال الفنان محمد رشاد، إن أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان»، لا يقصد بها أي علاقة سابقة له، موضحًا: «استحالة شركة إنتاج تصرف على أغنية علشان مطرب الأغنية يغيظ بيها حد، وأنا حبيت الأغنية لأنها تمثل حالة كل الناس اللي ممكن تسمعها، وده مؤشر نجاح لهذه الأغنية، وهي أغنية قوية ومعانيها قوية وحلوة، ومش طبيعي أني أفضل متارجت حياتي كلها في صفحة واتقفلت».

وأضاف «رشاد»، في لقاء مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء: «الموضوع funny، وأنا قوي ولا شمتان ولا زعلان ومستمتع، ونقطة من أول السطر، وصفحة واتقفلت».

وتابع أن الأغنية نزلت «قبل العيد بحوالي 20 يومًا، وهي من كلمات كوثر حجازي، واتنفذت و«اتعملت خلال 4 أيام»، لافتًا إلى أن الشاعرة كوثر حجازي، هي صاحبة شركة الإنتاج، وأرادت أن تبدأ الإنتاج معه، مضيفا: «عندما نزلت كانت في تريند يوتيوب من أول يوم، وحازت على أكثر من مليون ومائة ألف مشاهدة».

ويستضيف البرنامج في أيام عيد الأضحى عددًا من الفنانين، ليقدم لمشاهديه سهرات فنية، حيث استضاف أمس الفنان أحمد سعد، حيث تحدث عن حياته الفنية والشخصية، وأدى عددًا من الأغاني التي قدمها خلال السنوات الماضية.

واستهل أحمد سعد حلقة أمس من البرنامج بأداء أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2»، وقال إن أول أغنية تتر مسلسل غناها في حياته، كانت مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والذي نصحه بأن يتقمص شخصية بطل المسلسل أثناء أداء الأغنية لكي يصل الإحساس إلى الجمهور، ولذلك يحاول تقمص شخصية بطل المسلسلات التي يغني «التتر» الخاص به.

وأضاف أنه في صغره بدأ حياته بقراءة وتلاوة القرآن، وتعلم القراءة من كبار المشايخ، ولذلك كانت أغاني مثل أغاني أم كلثوم وعبدالوهاب ليست صعبة بالنسبة له، لأن هؤلاء المشايخ لديهم قدرات صوتية كبيرة جدًا، وأكبر من أي مطرب أو مغني، مشددًا على أنه في بداية حياته الفنية تعلم كل أنواع الموسيقى، وكان يحب الاستماع لكل ألوان الغناء، حتى الهندي والإسباني.