لماذا اختارت «تايم» الأمريكية القاهرة ضمن أفضل 100 وجهة عالمية؟

في تصنيفها السنوي، اختارت مجلة «تايم» الأمريكية، مدينة القاهرة، لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم لعام 2021، تدعو العالم لزيارتها، وقد شملت هذه القائمة عددا من مدن العالم، منها: أثينا في اليونان، برلين في ألمانيا، كان في فرنسا، لاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في إسبانيا.

وفي تفسيرها لسبب اختيار القاهرة ضمن أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم لهذا العام، أشارت المجلة إلى أن ذلك بسبب بناء المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بجانب وجود عدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى.

وقالت المجلة إن المتحف المصري الكبير من المقرر أخيرا أن يتم افتتاحه هذا العام في الجيزة، مشيرة إلى أنه معجزة معمارية من الزجاج والخرسانة، وأنه سيكون أكبر متحف أثري في العالم، مع وجود أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك آلاف القطع من مقبرة الفرعون توت عنخ آمون.

وبالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، تستثمر الحكومة المصرية بشكل كبير وبقوة في مشروعات مصممة لجذب السياح مستقبلا إلى القاهرة، ومن بين هذه المشاريع ممشى أهل مصر الذي اقترب من الاكتمال بطول كورنيش النيل ويقدم مساحة خارجية تسمح بالاطلاع على المجرى المائي.

وقد وقع اختيار مجلة «تايم» على قائمة هذه الأماكن بناء علي ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

وتعتبر هذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها المجلة بإعداد قائمة لأفضل الأماكن في العالم، تكريماً للقائمين على صناعة السياحة والسفر الذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.