محمد رشاد يكشف عن مشكلاته مع شركات الإنتاج: «ظلموا أصوات كتير»

كشف الفنان محمد رشاد، عن تفاصيل مشاكله مع شركات الإنتاج، موضحًا: «مكنتش حابب أمضي معهم لأن أصوات كتير اتظلمت بعد ما مضوا مع شركات الإنتاج ودي التجربة اللي أنا خايف منها ومش عايز أدخل فيها»، مشيرًا إلى أن بعض الفنانين بعد إصدار ألبوم أو أغنية يختفون، وبعدها نعرف وجود مشكلة مع شركة الإنتاج، وابتعد عن جمهوره بسبب شركات الإنتاج.

وأضاف «رشاد»، في لقاء مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء: «بهاء سلطان حالة من بين الحالات الكثيرة التي حدث معها هذا الأمر، ولكنه لديه جمهور كبير، ولكن هناك أصوات أخرى قدمت أغنية أو أكثر، ثم منعهم المنتجون من الغناء مرة أخرى، وحتى في أبناء جيلي، يوجد مثلا الفنان أحمد جمال، وأحمد باتشان، ومينا عطا، تعطلوا بسبب شركات الإنتاج، وأنا نفسي حصلت معايا مشاكل مع شركات الإنتاج، واختفيت».

وتابع أن سبب الاختلاف مع شركات الإنتاج أن المنتج يكون لديه رؤية مختلفة عن المطرب، مشددًا على أن المغنين الذين خرجوا من برامج المواهب لديهم جمهور، ولو اشتغلت شركات الإنتاج عليهم بطريقة صحيحة سوف يصبحون «سوبر ستار».

وشدد على أن كل الأسماء التي ذكرها ليس لديهم أي غرور، ولكنهم يريدون الوصول إلى مرحلة فنية جيدة، و«المنتج بيصرف فلوس، والمطرب بيدخله فلوس، ويجب وضع معادلة ناجحة لكي يكسب الجميع، ولكن شركات الإنتاج لا تنظر للمطرب على أنه سلعة يمكن ترويجها بشكل جيد».

وحلّ الفنان محمد رشاد، ضيفًا على الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، حيث تحدث عن آخر أعماله، وهي أغنية «أنا مش شمتان»، موضحًا أنه لا يقصد بها أي علاقة سابقة له، موضحًا: «استحالة شركة إنتاج تصرف على أغنية علشان مطرب الأغنية يغيظ بيها حد، وأنا حبيت الأغنية لأنها تمثل حالة كل الناس اللي ممكن تسمعها، وده مؤشر نجاح لهذه الأغنية، وهي أغنية قوية ومعانيها قوية وحلوة، ومش طبيعي أني أفضل متارجت حياتي كلها في صفحة واتقفلت».