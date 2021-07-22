ارتفاع أعداد المصابين في مشاجرة مسلحة بسوهاج إلى 11 شخصا

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، 6 مصابين برش خرطوش في المشاجرة، التي اندلع بقرية مزاتة دائرة مركز دار السلام جنوب شرق المحافظة، ليرتفع أعداد المصابين إلى 11 شخصًا، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة، بلاغًا بنشوب معركة بقرية مزاتة دائرة مركز دار السلام، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، ودفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف لمكان المشاجرة، وسيطر رجال الشرطة على الجانبين، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهما، وخلافات جيرة.

كما نُقل 6 مصابين جدد إلى مستشفى سوهاج الجامعي، هم كل من «رمضان أيمن دسوقي، 18 سنة، البدري أحمد فراج، 15 سنة، سامح فتوح أحمد عبدالرحيم، 17 سنة، علي حسن صادق أحمد، ١٥ سنة، رجب أحمد عطالله رشوان، 22 سنة، موسى خالد محمود، 26 سنة»، جميعهم مصابين برش خرطوس متفرق بالجسم.

وكان المستشفى الجامعي، استقبل 5 مصابين في بداية المشاجرة، هم كل من «زياد البطل العريان علي، 14 سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه، البدري أحمد سليمان علي، 48 سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه والخصية والفخذ الأيسر، محمد العريان علي السيد، 14 سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه، عمر جابر عوقيل محمود، 36 سنة، بكسر بالساق الأيمن، محمد عبدالحي أحمد، 42 سنة، باشباه ما بعد الارتجاج.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.