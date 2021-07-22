يسرا: سمير غانم كان بيموتني من الضحك.. ودلال مسبتنيش في مرض ماما

قالت الفنانة يسرا، إنها اتصلت بالمخرج مروان حامد، كي يقنع الفنان الراحل سمير غانم، بالمشاركة معها في مسلسل «شربات لوز»، لأنه كان المنتج، كما اتصلت بـ خالد مرعي: «مكنتش عايزة أكلمه، عشان لو مش عايز يشتغل محرجهوش، فين وفين لما قالوا لي وافق».

كنت بسخسخ في الشغل مع سمير غانم

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «كنا عاوزين نقنعه بالباروكة، وضحكنا كتير في المسلسل، كان بيموتني من الضحك، كان جميل جمال ويطول العمر، وكنت بسخسخ من الضحك».

دلال عبدالعزيز مسابتنيش في مرض ماما

وتابعت، أن سمير غانم تحدث معها عن زوجته، وأخبرها أنها طلبت الزواج منه، وأن العلاقة بينهما لم تكن مجرد علاقة تجمع بين زوجين، لافتةً إلى أن دلال عبدالعزيز وقفت بجانبها في فترة مرض والدتها: «حكالي على دلال، قال لي كنت ألاقي واحدة حلوة واقفة تقول لي هتجوزك يا سمير لحد ما اتجوزتها، والعلاقة بينهم كانت صحوبية وجدعنة وشهامة، ووالدتي لما كانت في المستشفى كانت بتجيلي مع ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي، مسبونيش وكانوا معايا طول الوقت».

أصدقائي كنز في حياتي

وأردفت، أن الصداقة القوية لا يمكن لأحد أن يلغيها أو يخربها، مشيرةً إلى أن ميرفت أمين وبوسي شلبي ودلال عبدالعزيز كنز في حياتها: «اللي بيني وبينهم كبير أوي وأكبر من توقعات أي حد، هم دول الكنز الأساسي في حياتي».