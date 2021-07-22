محمد رشاد: تعرضت لهجوم من لجان إلكترونية.. و«قافل على حياتي العاطفية»

قال الفنان محمد رشاد، إنه تعرض لهجوم كبير من اللجان الإلكترونية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذه اللجان كانت موجهة لانتقاد أعماله ووصفها بالفشل، وينتقدون ملابسه، وظهروا بشكل كبير عند طرح أغنية «أنا مش شمتان».

وأضاف «رشاد»، في لقاء مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء، أن السوشيال ميديا مهمة لكي يروج الفنان لأعماله، ولكن البعض لديهم «هوس التريند»، ووسائل التواصل الاجتماعي مهمة لكي يتواصل دائمًا مع المعجبين، موضحًا: «أنا مش بتاع سوشيال ميديا أوي، لكن الفترة الأخيرة بدأت اهتم بها من أجل العمل، ولا أحب أتحدث عن أمور شخصية في حياتي، ورغم مشاكلي مع شركات الإنتاج لم أتحدث عنها، ولكن خلال الفترة الأخيرة حياتي كانت على الملأ، والناس تخش تكلمني في حياتي الشخصية».

وأشار إلى أن أغنيته الأخيرة «أنا مش شمتان» تعتبر رسالة لكل «X» في مصر، وطبيعي إن أي أغنية يربطها الجمهور به وبحياته الشخصية، ولكن هذا غير صحيح، لأنه من غير المنطقي أن ينفق كثيرًا من المال في أغنية لكي يقصد بها شخصًا آخر.

وعن حياته العاطفية، قال محمد رشاد لـ يوسف الحسيني: «لو فيه حاجة أكيد هتعرف، لا مفيش حاجة، وحاليًا مبفكرش في أي حاجة غير الشغل بتاعي، وأكون عوضت الأربع سنوات الماضية ووصلت لحتة كويسة، ووقتها ممكن أفكر في موضوع الارتباط، ولكني حاليا قافل على الموضوع ده تماما».

وحلّ الفنان محمد رشاد، ضيفًا على الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، حيث تحدث عن آخر أعماله، وهي أغنية «أنا مش شمتان»، موضحًا أنه لا يقصد بها أي علاقة سابقة له، موضحًا: «استحالة شركة إنتاج تصرف على أغنية علشان مطرب الأغنية يغيظ بيها حد، وأنا حبيت الأغنية لأنها تمثل حالة كل الناس اللي ممكن تسمعها، وده مؤشر نجاح لهذه الأغنية، وهي أغنية قوية ومعانيها قوية وحلوة، ومش طبيعي أني أفضل متارجت حياتي كلها في صفحة واتقفلت».