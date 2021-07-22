محمد رشاد: المهرجانات مثل الفيروس.. وأغنية «إخواتي» رص كلام

قال الفنان محمد رشاد، إنه في البداية كان يرى أغاني المهرجانات مثل «الفيروس»، لأنه يوجد بها عنف وأمور خادشة للحياء، «لكن فيما بعد بدأوا يطورون الكلام، والتوزيع والألحان، وفي الفترة الأخيرة أصدر محمد شاهين، وهدى بندق مهرجانا كان جيدًا جدًا».

وأضاف «رشاد»، في لقاء مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء، أن «الموضوع صادم إنك تلاقي حاجة كلها دوشة وكلامها صعب تسمعه في بيتك مع بناتك، وتلاقيها عاملة 100 مليون مشاهدة، في حين إن تلاقي أغاني جيدة ولا تحقق هذه الأرقام، وهذا أمر محزن، ولكن من يستمعون إلى هذا النوع من الأغاني هم الطبقة البسيطة في الحارات»، مشيرًا إلى أن «مهرجان إخواتي مفيهوش غنا، وهو رص كلام ورا بعضه»، ولكن بعض المغنين يطورون من أنفسهم مثل حسن شاكوش وعمر كمال.

أما عما يحدث في مصر مؤخرًا فقال، إن هناك تطور كبير يحدث وشبكات الطرق تتغير تغييرًا سريعًا جدًا، وخلال سنتين فقط بدأ شكل العاصمة الإدارية يكون موجودًا، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة، مضيفا: «ربنا يحفظ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقدره على اللي في دماغه ودماغ المصريين، وأنا أفرح عندما أرى الإنجازات التي تحدث في مصر، وأفرح إن ربنا بعت حد مركز مع مصر، وهو مش بيقصر في أي حاجة، وأنا لما كنت بسافر وأروح الدول العربية وأشوف التطور اللي بيحصل فيها كنت بزعل على بلدي، ولكن الفترة الأخيرة يحدث الكثير من الأمور الجيدة في مصر، على يد الرئيس».