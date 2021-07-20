ياسمين عبدالعزيز ومحمد إمام والعيد.. أبرز ما بحث عنه المصريون على "جوجل"

شغلت العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة حيّزًا من اهتمامات المصريين، حيث يتفاعل الكثيرون مع الأحداث فور وقوعها، وسرعان ما يبحثون عنها عبر محرك البحث «جوجل» لمعرفة المزيد، منها خلال الـ24 ساعة الماضية: «ما يقال عند ذبح الأضحية، العيد، محمد إمام، ياسمين عبدالعزيز، ومنتخب مصر الأولمبي».

ما يقال عند ذبح الأضحية

بعد بداية الوقت الشرعي لذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، تكثر الأسئلة التي تتعلق بأحكام ذبح الأضاحي وآدابها.

ومن هذه الأسئلة سؤال يتعلق بـ ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء ضمن سلسلة فتاوى وأحكام تتعلق بالأضحية والمضحي.

العيد

نشرت الرئاسة المصرية، عبر موقع «يوتيوب»، مقطع فيديو لنشاط الرئيس السيسي، في أول أيام العيد.

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد مالك الملك بالعلمين الجديدة، رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من السادة الوزراء، وكبار رجال الدولة.

محمد إمام

تعاقد الفنان محمد إمام على فيلم بعنوان «عمهم»، من إنتاج أحمد السبكي، وسيبدأ التصوير في الفترة المقبلة، بعد انتهاء التحضيرات الخاصة بالفيلم وترشيح أبطاله.

ياسمين عبدالعزيز

تسيطر حالة كبيرة من القلق على الوسط الفني، بسبب تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ يوم السبت الماضي، بسبب خطأ طبي أدى إلى حدوث تسمم بالدم، بعدما دخلت العمليات لإزالة تكيسات على المبايض عن طريق الليزر، حيث أحدث الطبيب المعالج لها ثقبًا في المعدة بالخطأ.

وذكر مصدر لـ«الوطن»، أن ياسمين عبدالعزيز موجودة في مستشفى دار السلام منذ 10 أيام، حيث يرافقها في المستشفى أحمد العوضي الذي لم يغادرها منذ دخولها، وقام بحجز غرفة بالمستشفى له لكي يبيت فيها إلى أن تخرج زوجته من العناية المركزة.

منتخب مصر الأولمبي

يترقب مشجعو كرة القدم أولى مباريات المنتخب الوطني الأولمبي، ضد نظيره الإسباني، في مستهل المجموعة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو، والتي تضم منتخبي مصر وإسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

واكتملت قائمة المنتخب الأولمبي 2021 بعد وصول رباعي الأهلي، محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، لليابان قادمين من المغرب بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا مع الشياطين الحمر.