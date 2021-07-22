تفاصيل وفاة عشيقي الهرم.. حب 3 سنوات انتهى بالموت أثناء علاقة في سيارة

انتهت الحكاية بوفاة عشيقي الهرم، أثناء ممارسة الجنس معا داخل سيارة العشيق، حيث ظلت الجثتان على الكرسي الخلفي بالسيارة لمدة 48 ساعة، حتى تم الكشف عن ملابسات الحادث، من خلال تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والتي كشفت عن تفاصيل واقعة وفاة سائق «أوبر» وعشيقته داخل سيارته بجراج خصوصي بمنطقة الهرم، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

وفاة عشيقي الهرم

سجلت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغين أحدهما من أسرة سائق يعمل فى «أوبر»، والآخر من أسرة فتاة تربطها علاقة حب بالسائق، والذي سبق أن تقدم لخطبتها وتم رفضه من قبل أسرة الفتاة.

البلاغان تضمنا اختفاء الشاب والفتاة فى توقيت معاصر، وبمجرد تلقى البلاغات تم تشكيل فريق بحث وتحر وتتبع خط سيارة الشاب والفتاة وهواتفهما المحمولة، وكاميرات المراقبة، وأثناء البحث كشفت أجهزة الأمن عن وفاة عشيقي الهرم داخل سيارة السائق أثناء ممارستهما العلاقة.

عشيقي الهرم: حب 3 سنوات انتهى بالموت أثناء ممارسة علاقة داخل سيارة

وعقب العثور على الجثتين، انتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن الوفاة نتيجة إصابة العشيقين بالاختناق نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، وأنهما كانا فى علاقة حميمية ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وتبين أنهما كانا على علاقة منذ 3 سنوات وتقدم العشيق لخطبتها ورفضت أسرة الفتاة.

وكشفت مناظرة الجثث عن وجود انتفاخ فى الجثث بسبب درجة الحرارة وتغيبهما داخل السيارة قرابة 48 ساعة، وقررت النيابة عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

البحث عن قاتل فتاة وقطع رأسها في الجيزة

وفى سياق آخر، تواصل اجهزة الأمن بالجيزة، تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث، جهودها لضبط المتهم بقتل فتاة وقطع رأسها وتقطيع جسدها لنصفين ووضع جثتها داخل حقيبة سفر وإلقائها بطريق الواحات البحرية.