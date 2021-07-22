الحصيلة النهائية لمعركة الخرطوش في سوهاج 15 مصابا وضبط عدد من المتهمين

ارتفعت الحصيلة النهائية للمشاجرة الدامية بقرية «مزاته» بمركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج، إلى 15 مصابا بينهم 13 نتيجة رش خرطوش، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، فيما استقبل مستشفى سوهاج العام، 9 آخرين.

من جانبها عززت قوات الشرطة من تواجدها بالمنطقة وفرضت طوقا أمنيا على مسرح الأحداث، وتم إيقاف القتال الدائر بين الطرفين، وضبط الكثيرين من مثيري الشغب.

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة، تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية «مزاته» دائرة مركز دارالسلام، حيث انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب المشاجرة، خلافات سابقة بين الطرفين، وخلافات الجيرة.

واستقبل مستشفى دارالسلام المركزي، ومستشفى سوهاج العام، 15 مصابا في الأحداث بينهم شخصان مصابان بكسور متفرقة، فيما أصيب في الأحداث 6 أشخاص من الطرف الأول، و9 أشخاص من الطرف الثاني، وتبين إصابة 13 شخصا برش خرطوش، وشخصين مصابين بكسور متفرقة.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تجددت أمس الأربعاء، بسبب خلافات الجيرة، وتبادل الطرفان إطلاق أعيرة الخرطوش، وتم تعزيز قوات الشرطة التي انتقلت سريعا إلى مكان الحادث، وفصلت بين الجانبين وألقت القبض على عدد من المتهمين.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.