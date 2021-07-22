يسرا: عمري ما فكرت أعمل فوازير.. وأبويا ضربني علقة بسبب قبلة

قالت الفنانة يسرا، إنها لم تشعر أنها قادرة على تقديم الفوازير مستطردة: «عمري ما حسيت إني أعرف أعمل فوازير وهي اتعرضت عليا من زمان أوي، وأنا بحب أتفرج عليها بس محبش أعملها، وأنا واحشني أشوف فوازير رمضان، وفرحانة بمسرحية شريهان الجديدة، فيه شغل حلو وكبير هي عاملته».

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن المخرج فهمي عبدالحميد كان يعد فوازير لها، ولكن لم تكتمل، لافتة إلى أن فهمي عبدالحميد كان شخصا رائعا ومتواضعا وعظيما، مبينة أنها كانت ستوافق على العمل معه في الفوازير لأنها تثق في إمكاناته ولكن «محصلش نصيب».

وتابعت الفنانة يسرا: «مفكرتش اعتزل بس في فيلم ألف بوسة وبوسة، حصلت مشاكل وأضربت علقة كبيرة أوي في البلاتوه من أبويا، بسبب بوسة، لأنه اتفق مع المخرج إن مفيش بوس، بس أبويا كلني علقة قدام الناس كلها وكانت المنتجة نجوى إبراهيم موجودة وقامت تحوش أبويا عني اللي ضربني ساعتين وفضلت أصوت».

وكشفت الفنانة يسرا أن فيلم «ليلة العيد»، تم تصويره في جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، ولكنه لن ينزل هذا العيد، لافتة إلى أن فريق العمل في الفيلم، تتعامل معه لأول مرة من بينهم سيد رجب وعبير صبير ونجلاء بدر وسميحة أيوب وأحمد صالح وهنادي مهنا، موضحة أن الفيلم يتحدث عن المرأة المعيلة والقهر الذي تتعرض له وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي، متابعة: «الفيلم يحكي ليلة العيد وكل تفاصيله تدور في ليلة العيد»، موضحة أنها تثق في العمل في المخرج سامح عبدالعزيز، مبينة أنه يرى الجمال في كل مشهد ولقطة فنية.