إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تمنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة يسرا، بعد انتشار خبر إصابتها بكورونا.

وكتب «تركي» عبر صفحته الشخصية بتويتر: «ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي، وأتمنى لها الشفاء العاجل».

وأكدت الفنانة إلهام شاهين في اتصال هاتفي لـ«الوطن» نبأ إصابة يسرا بكورونا، والذي انتشر في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

يذكر أن اليوم شهد أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم الفنان كريم فهمي، والإعلامي وائل الإبراشي، والمنتج والفنان هشام جمال.