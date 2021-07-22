يسرا توجه رسالة للزعيم والساحر ووحيد حامد

حرصت الفنانة يسرا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على تقديم رسائل إلى عدد من الفنانين ومن بينهم الزعيم عادل إمام، والكاتب الراحل وحيد حامد والفنان الراحل الساحر محمود عبدالعزيز.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاش «dmc»: في رسالة إلى الزعيم عادل إمام: «بحبك من نن عين قلبي ووحشتني وواحشني الشغل معاك، ربنا يديك الصحة ويطولنا في عمرك وكل سنة وأنت طيب يازعيم».

وقالت في رسالة للكاتب الراحل وحيد حامد: «وحشتني جدا جدا ووحشتني قعدتك وأيامك وفكرك وواحشني أشتكيلك وتطبطب عليا وتقولي ميهمكيش».

بينما أوضحت الفنانة يسرا أن الفنان محمود عبدالعزيز كان كوميدانا رائعا، وشاهدته أخر مرة في مدينة باريس في فرنسا، أثناء رحلة علاجه، وكانت هناك الفنانة بوسي والفنانة إلهام شاهين متابعة: «بوسي قالتلي كان بينادي عليا طول الليل بس ملحقتش أشوفه وكان دايما يناديني يقولي يا أوسا وأنا اسمي في شهادة الميلاد سيفين بس المعروف يسرا».

وعن علاقتها بزوجها خالد سليم، قالت الفنانة يسرا: «ده هدية ربنا ليا وأكبر هدية في عمري وأحن واحد عليا ربنا يخلهولي ويبعد عننا العين وأنا بخاف جدا من الحسد وهو كمان، أنا أقنعته بصعوبة يطلع معايا في مسلسل حرب أهيلة وقولتله من فضلك وافق ده مشهد النهاية بس، أنا اتجوزت وأطلقت بعد ما حب عليا واحدة وقولت ده بقى هينصفني، وخالد جوزي أول من دخل الهوا في برامج هالة سرحان وكان دايما ورا الكاميرا مخرج بس قولتله اطلع معايا أول الكاميرا مشهد خفيف».