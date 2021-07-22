عاجل.. البحث عن جثة شاب غرق في شاطئ إسحق حلمي بالإسكندرية

شهد شاطئ إسحاق حلمي، بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، غرق شاب يدعى أحمد عماد، يبلغ من العمر 18 سنة، ولم يتم العثور على الجثمان حتى الآن.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المنتزة، بلاغا يفيد بغرق شاب بأحد شواطئ منطقة سيدي بشر، شرق الاسكندرية، وعلى الفور، توجهت هرعت سيارات الإسعاف وقوة من قسم الشرطة ومسئولي شواطئ المنتزه لمكان الحادث.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، غواص من مجموعة غواصين الخير، إن قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من غواصين بدأوا في البحث عن جثمان الغريق، وسيعاودون البحث مع أول ضوء في النهار.

وأضاف المالحي، لـ «الوطن»، أن الشاب غرق مع غروب شمس أمس الأربعاء، بينما تم إبلاغهم متأخراً، الأمر الذي يجعلهم يستأنفون عمليات البحث صباح اليوم الخميس.

ويشكل مسلسل الغرق بشواطئ الإسكندرية أزمة حقيقية، وهذه هي الحادثة الثانية بنفس الشاطئ، حيث شهد الشاطئ منذ أسابيع غرق شاب آخر، وعثر على الجثمان بعد يوم من البحث.