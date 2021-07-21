حصيلة أول أيام عيد الأضحى بمجازر الإسكندرية: 743 ذبيحة بالمجان

قال اللواء الدكتور، يوسف عبدالحميد شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إنه تم ذبح 743 ذبيحة بالمجان بمجازر الإسكندرية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقاً لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رقم 213 لسنة 2021.

22 ألف ذبيحة خاصة بعيد الأضحى في 10 أيام

وأضاف «شباط»، لـ «الوطن»، أن إجمالي مذبوحات المجازر خلال العشرة أيام السابقة حتى أول أيام عيد الأضحى، بلغت 22463 ذبيحة، وذلك بعدما كانت حصيلة الذبائح حتى وقفة عيد الأضحى مقدرة بعدد 21720 ذبيحة.

وأوضح أن جمعية صناع الحياة الخيرية قامت بذبح 160 أضحية في مجزر كلية الزراعة في أبيس، وتم ذبحهم وتجهيزهم وتعبئتهم تحت الإشراف البيطري لأطباء المجزر، مؤكداً على استمرار العمل خلال أيام عيد الأضحى.

ويأتي ذلك بعدما رفعت مديرية الطب البيطري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من خلال كفاءة مجازر الإسكندرية قبل عيد الأضحى، ما دفعهم للوصول إلى القدرة على ذبح 3150 رأس عجول وضان في الوردية الواحدة، عبر 3 مجازر رئيسية في المدينة الساحلية.

فتح المجازر الحكومية للذبيح للمواطنين بالمجان في عيد الأضحى

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أنه سوف يتم فتح المجازر الحكومية للذبيح للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى رابع أيام العيد وهذا للحد من الذبيح بالشوارع و ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر خلال عيد الأضحى

كما تم زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر لضمان حسن سير العمل عن طريق انتداب أطباء بيطريين من مختلف إدارات المديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك فقط، ثم يعودون لعملهم بعد العيد.

تفاصيل رفع كفاءة مجازر الإسكندرية قبل عيد الأضحى

قامت المديرية بتطوير ورفع كفاءة خطوط الذبيح بالمجازر الحكومية، أولها المجزر الآلى، حيث أصبحت كفاءة الذبيح 400 عجل بقري أو جاموس، و1000 ضان في الوردية الواحدة، وبالنسبة لمجزر أبو قير، أصبحت كفاءة الذبيح 200 عجل بقري أو جاموس و500 ضان في الوردية الواحدة، وفيما يخص مجزر كلية الزراعة فإن طاقة الذبيح 300 عجل بقري أو جاموس و750 ضان في الوردية الواحدة.