أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى: تبدأ من 5 جنيهات «صور»

تزامنًا مع حلول أولى أيام عيد الأضحى المبارك، تتجه الأنظار إلى شواطئ الإسكندرية، حيث يستغل البعض إجازة العيد، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه لمدينة الإسكندرية للاستمتاع بمصيف 2021، هربا من ارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى، والتي تبرز من خلالها أرخص أسعار شواطئ في مصر، كونها تحتوي على شاطئ المندرة المجاني، بالإضافة إلى 7 شواطئ تبلغ تذكرة دخولهم 5 جنيهات فقط.

جاهزية 66 شاطئا لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى

ويبلغ عدد شواطئ الإسكندرية 66 شاطئًا، منها 42 في مدينة الإسكندرية والباقي منها في منطقتي الهانوفيل والعجمي غربًا، فيما تم توفير شاطئ المندرة المجاني الذي يتواجد شرق المدينة بطول 230 مترًا، ويشهد زحامًا كبيرًا، حيث يتم الدخول ببطاقة الرقم القومي فقط، ولا يوجد باعة جائلون وتوجد الشماسي والكراسي مجانا، ويتم إشغاله بنسبة 70% من الشاطئ لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فيما يوجد 7 شواطئ عامة مجاورة التذكرة فيها تبلغ 5 جنيهات فقط، على رأسها شاطئ السرايا العام الذي يعد أعلى شواطئ الإسكندرية جودة وأقلهم تكلفة.

استعدادات شواطئ الإسكندرية لعيد الأضحى

وكانت استعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتدت أبهى حلة لها، بعدما تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، أن الإسكندرية دائما وأبدًا تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش، لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

ووجّه «الشريف» مواطني وزائري الإسكندرية بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة بشأن التواجد علي الشواطئ، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

تكثيف المفتشين على شواطئ الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى

من جهته أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ، لافتًا إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ، والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والالتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام.