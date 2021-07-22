عاجل.. توقف حركة قطارات الوجهة القبلي جزئيا بعد تعطل جرار في العياط

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن حدوث عطل فني مفاجئ، بجرار قطار رقم 2013 إسباني مكيف «أسوان - القاهرة»، فورا وصوله محطة العياط، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات جزئياً في الخط النازل والمتجه إلى محطات القاهرة والوجه البحري.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تم صيانتها قبل بداية عطلة عيد الأضحى 2021، مشيراً إلى أن العطل الذى وقع بالقطار رقم 2013 مكيف إسباني «أسوان - القاهرة»، مفاجئ، منوهاً إلى أنه سيتم إمداد القطار بجرار آخر من محطة الواسطى لاستئناف مسير القطار مرة أخرى، وحتى تعود حركة مسير القطارات لطبيعتها.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات والأعطال والقضاء على تأخيرات القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.