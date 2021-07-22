أولمبياد طوكيو.. التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام إسبانيا

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي تشكيل منتخبنا الوطني لمواجهة إسبانيا، في أولى مباريات المنتخب بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في الوقت الحالي بطوكيو.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود الونش، أحمد حجازي، كريم العراقي، أحمد ابوالفتوح، أسامة جلال.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراته بعد قليل، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويحتاج لنتيجة إيجابية من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب أستراليا.