شاب يحرر محضرا ضد صفحات تواصل اجتماعي اتهمته بقتل والده بالإسماعيلية

حرر شاب، في العشرينيات من عمره، محضرًا بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، فجر اليوم الخميس، ضد بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرها صورته واتهامه بقتل والده.

ونشر مواطنون صورة لشاب يدعى محمود محمد، تاجر قطع غيار سيارات، على أنه قاتل والده، لتشابه اسمه مع اسم القاتل الحقيقي، إلا أنه نفى على صفحته الشخصية ذلك، وتوجه لتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث، يفيد بحضور محمود محمد ابراهيم، صاحب محل قطع غيار سيارات، لديوان القسم لتحرير محضر ضد من نشرو صورته.

وقال الشاب في تصريحات خاصة، أن أحد أصدقائه نبهه إلى نشر إحدى الصفحات صورته وكتب عليها أنه قاتل والده.

وأضاف أنه كان يعرف المجني عليه، ويدعى «إبراهيم.م»، 55 سنة، ميكانيكي سيارات، والذي قتله ابنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وحرر الشاب محضر بقسم ثالث الاسماعيلية، برقم 2696 لسنة 2021، ضد المتسبب في نشر صورته علي أنه قاتل والده.

وتوفي «ميكانيكي» سيارات في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، بطعنة بسلاح أبيض، على يد نجله أودت بحياته بمنطقة الحكر بدائرة قسم ثان على يد نجله.

وشكل اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي رئيس وحدة مباحث قسم ثان لفحص الواقعة، ونجح ضباط البحث الجنائي من ضبط الشاب المتهم بارتكاب الواقعة وضبط «سكين مطبخ»، السلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه.

وقالت المصادر الأمنية، إن الشاب المتهم بقتل والده في العشرينيات من العمر، وهو طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة بمحافظة القاهرة وبحسب جيران المجني عليه، فإن مشادة وقعت بينه وبين نجله تطورت إلى ضرب الأب لنجله، إلا أن الابن استعان بسكين مطبخ وسدد عدة طعنات لوالده تسببت في وفاته.