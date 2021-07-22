الدفع بـ9 غواصين لانتشال غريق شاطئ إسحق حلمي بالإسكندرية

دفع فريق «غواصين الخير»، بـ9 من الغواصين، فجر اليوم، في محاولة لانتشال غريق شاطئ إسحاق حلمي الذي اجتاحته أمواج مساء أمس، بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية.

تفاصيل غريق شاطئ إسحق حلمي في عيد الأضحى

وغرق شاب يدعى أحمد عماد، 18 سنة، بعد غروب أمس، أثناء استمتاعه بشاطئ الإسكندرية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ولم يعُثر على جثمانه حتى الآن، الأمر الذي دفع فريق غواصين الخير للتوجه إلى موقع الحادث بقيادة الكابتن إيهاب المالحي قائد الفريق، أملا في انتشاله سريعاً.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المنتزة، بلاغًا يفيد بغرق شاب بأحد شواطئ منطقة سيدي بشر، شرق الاسكندرية، وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوة من قسم الشرطة ومسؤولي شواطئ المنتزه لمكان الحادث.

محاولات لانتشال جثة غريق عيد الأضحى

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إن قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من غواصين بدأوا في البحث عن جثمان الغريق، وسيعاودون البحث مع أول ضوء في النهار، حيث وصل عدد غواصين الخير منذ قليل إلى 9 غواصين.

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أن الشاب غرق مع غروب شمس أمس الأربعاء، بينما تم إبلاغهم متأخراً، ما دفعهم لاستئناف عمليات البحث صباح اليوم الخميس.

ويشكل مسلسل الغرق بشواطئ الاسكندرية أزمة حقيقية، وهذه هي الحادثة الثانية بنفس الشاطئ، حيث شهد الشاطئ منذ أسابيع غرق شاب أخر، وعثر على الجثمان بعد يوم من البحث.