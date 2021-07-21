يبحث المواطنون عن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة وأسعارها 2021، مع زيادة الإقبال على الإسكندرية خلال مصيف 2021 بشكل عام وفي عيد الأضحى بشكل خاص، حيث يحتاج المواطنون إلى معرفة مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة وأسعارها لحجز القطارات المناسبة لهم من حيث التوقيت والسعر للعودة إلى محافظاتهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة وأسعارها 2021، والتي تنطلق يوميا من السادسة صباحاً، بينما يتحرك آخر قطار من المدينة الساحلية في الثامنة مساءً، فيما تبدأ أسعارها من 57 جنيها، وتبرز أعلى قيمة 130 جنيه.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة صباحا وأسعارها متفاوتة

تبدأ مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة، بالقطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة، والذي ينطلق في الساعة 6.00 صباحا ويصل في 9:25 صباحاً، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه.

وثاني مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة عبر القطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا، ويصل 9:35، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيهات.

فيما يليه قطار إسكندرية القاهرة رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا، ويصل 10:30 وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيهات.

ومن ثم قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا ويصل 11:20، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه، وبعدها قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا، ويصل 2:45، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة ظهرا وأسعارها

تبدأ مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة ظهرا بالقطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا، ويصل 4:20، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه.

فيما تختم قطارات الظهيرة بالقطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا، ويصل 14:30، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيه.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة ليلاً وأسعارها

تبدأ مواعيد مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة بالقطار رقم 922 موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر، ويصل 18:30، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه، ومن ثم قطار رقم 196 موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر، ويصل 19:00، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه.

ومن ثم قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر، ويصل 10:30، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه، ويليه، قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء، ويصل 20:50، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 93 جنيه والدرجة الثانية 67 جنيه.

قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء، ويصل 21:30، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيه، ومن ثم قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء، يصل 22:30، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيه.

وفي النهاية قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء، ويصل 23:20، وتبلغ قيمة تذكرته الدرجة الأولى 72.80 جنيه والدرجة الثانية 57.20 جنيه.