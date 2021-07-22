قاتل نجله في المطرية يحكي تفاصيل جريمته: ارتحت منه.. كان مدمن وبيضربني

مشاجرات يومية بين أب ونجله بسبب تعاطي الأخير لجرعات من المخدرات بمبالغ مالية كبيرة، وأصبح الأب غير قادر على إنفاق كل هذه الأموال المتزايدة من قبل نجله، في بداية الأمر نصحه بالابتعاد عن هذا الطريق الذي يكون نهايته الهلاك، رفض الأبن المجني عليه النصيحة، فعنفه والده وبدأ في تغيير طريقة التعامل معه للاعتداء عليه بالضرب على أمل أن يرتدع ويعدل من مسار طريقه.

السطور الأخيرة في حياة المجني عليه

لم يرتدع الشاب المجني عليه «عمران»، من مشاجرات الأب المتهم «زكريا.ع. ز، 42 عاما، مصفف شعر رجالي» يوميًا له، حتى وصل الأمر بينهما إلى التطاول بالأيدي فضرب المجني عليه المتهم في الشارع أمام المارة في المنطقة التي يقطنون بها بالمطرية، لم يهدأ بال الأب على الإهانة التي حدثت له وقرر أن يسطر اللحظات الأخيرة من حياة نجله على يده، بعدما كان يحذره من أن شرب المواد المخدرة طريق آخره الهلاك، قرر هو أن يكتب هذا السطور الأخيرة في حياته بدمائه.

التفكير في التخلص من المجني عليه

جلس الأب المتهم بعد تعدي نجله المجني عليه يفكر بتروي، كيف يتخلص من الأخير الذي يسبب له الإهانات والإحراج من قبل الجميع دون أن يتخلص منه بمقتله، أيام عديدة مرت على إهانة المتهم من قبل نجله، ولكن هناك فكرة تراوده دائمًا وثبتها الشيطان في رأسه وهي نحره والتخلص من مشاكله اليومية.

تنفيذ الخطة

بعد أن استقرت الفكرة في رأس المتهم، أعد عدته للقيام بنحره، واشتري سكين خصيصا لإتمام الجريمة، قبل ارتكاب الجريمة بدقائق معدودة ظلت الفكرة تتأرجح في رأس المتهم إلى أن ثبتها نجله المجني عليه في رأسه وجعله ينفذها بعد حدوث مشاجرة أخري بينهما.

بعد نحره، خرج الأب هائما في الشارع ويصرخ، «اتخلصت منه ريحني وارتاحت من مصايبه وشربه للمخدارت»، بعد هذيانه بهذه العبارة أبلغ الأهالي قسم شرطة المطرية، وحضرت على الفور قوة من القسم واصطحبت المتهم مكبلا بالأصفاد لمحاسبته على جريمته الذي اعترف بها تفصيليا، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة القضية، بعدما ثبت بتقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة الطعنية بيسار البطن وما أحدثه من قطع بنسيج الطحال والمعدة والأمعاء ونزيف دموي إصابي غزير بتجويف البطن أدى إلى صدمة نزفيه مرتجعة وحدثت من الطعن بجسم صلب ذو حالة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وتطابق البصمة الوراثية المستخلصة من عينة الدماء المعثور عليها بالسكين مع البصمة الوراثيةالمستخلصة من المجني عليها.

تمّ إحالة المجني عليه للمحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا.