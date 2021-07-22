11 علامة تدل على فساد اللحوم: أبرزها فطريات خضراء

كشف جهاز حماية المستهلك، عبر نشرة استرشادية، بثها على صفحته الرسمية عبر موقعه الالكتروني، عن 11 ظاهرة تنتشر على سطح اللحوم الفاسدة، وحدد جهاز 5 ظواهر تنتشر في اللحوم الفاسدة الطازجة، و6 ظواهر تنتشر في اللحوم الفاسدة المجمدة.

وأكّد جهاز حماية المستهلك أنَّ هناك 11 ظاهرة تنتشر على سطح اللحوم الفاسدة كما يلي:

** بالنسبة للحوم الطازجة:

1. وجود تغير في الشكل الظاهري للذبيحة مع وجود رائحة غير مقبولة للحم.

2. ملمس الدهن يكون غير متماسك وينتشر به رائحة تزنخ.

3. عند الضغط على اللحم بالإصبع يترك أثر غائر

4. وجود لزوجة على سطح اللحم.

5. وجود نمو فطري أو بقع خضراء اللون على سطح اللحوم.

** بالنسبة للحوم المجمدة:

6. وجود حروق تجميد.

7. خروج سائل لزج من اللحم عند ذوبان الثلج.

8. عند الضغط بالإصبع على اللحم يترك أثر غائر.

9. وجود فطريات بيضاء اللون أو سوداء اللون أو بقع خضراء على سطح اللحم.

10. انتشار رائحة غير مقبولة من اللحم.

11. وجود بقع خضراء اللون على سطح اللحم.

أيمن حسام الدين يناشد المواطنين الإبلاغ عن محال بيع اللحوم الفاسدة

من جهته، ناشد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية محال جزارة أو منافذ بيع اللحوم إذا تم التأكد من وجود الظواهر السابقة في اللحوم عند شرائها سواء كانت طازجة أو مجمدة.

طرق التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك عن طرق تقدم المواطنين بشكاوى إلى الجهاز، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، أو عن طريق التواصل على خدمة الواتس آب 0157779999 ، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.