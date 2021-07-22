أستاذ باطنة بأمريكا: أعراض جونسون آند جونسون تشبه باقي اللقاحات

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بمستشفي ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، إنَّ لقاح جونسون أند جونسون لفيروس كورونا آمن ولا توجد منه خطورة، إضافة إلى أنَّه لا يسبب ضعف مناعة الجسم للحاصلين عليه كما يشاع، موضحاً أنَّ العرض الشائع له هو أنه يسبب مرض تابع للمناعة الذاتية «التهاب بسيط في الأعصاب»، وهو ليس بجديد ويصاب به المواطنين حال العدوى من فيروسات مختلفة أيضًا كالأنفلونزا، وهناك بعض الدراسات أثبتت أن أعراضه كباقي أعراض مختلف اللقاحات المنتجة للأمراض بأنواعها المتعددة.

100 حالة من 13 مليون حدثت لهم التهاب بالأعصاب بسبب لقاح جونسون

وأوضح الدكتور عبدالهادي خضر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ معدل الإصابة أو معدل الأشخاص الذين يصابون بأعراض بعد الحصول على لقاح جونسون أند جونسون يقدر بحوالي 100 شخص من ضمن 13 مليون شخص على اللقاح، منوهاً إلى أنَّ أعراضه مثل باقي الأعراض للقاحات وليست ضارة وما أشير على أنه يسبب ضعف المناعة وشلل الرعاش وغيره غير حقيقي.

وأضاف أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي، أنَّ السلطات المريكية لم تمنع التطعيم بلقاح جونسون اند جونسون لكورونا، مضيفاً أنَّ الإجراء الذي تمّ تطبيقه هو التنبيه بإحتمالية وجود نوع من الأمراض ذات المناعة المتعلقة بإلتهابات بسيطة في الأعصاب وأنَّه لا يسبب أي أمراض خطيرة أو أعراض تؤثر على صحة الإنسان.

وناشد أستاذ الباطنة بنيوجيرسي المواطنين، بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة مع السرعة في التسجسل للحصول على لقاح كورونا.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنَّ جميع لقاحات فيروس كورونا المنتجة حتى الآن آمنة و لاتوجد منها أي أعراض خطيرة، لافتا إلى أنَّه لم يتمّ رصد أي أعراض جانبية خطيرة للقاحات كورونا في مصر وأنه يجب على المواطنين الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.