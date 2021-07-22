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محمود مسلم

«الداخلية» تحصّل 473 ألف جنيه غرامة كمامة ثاني أيام العيد

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الوطن
02:55 م | الخميس 22 يوليو 2021
الداخلية

الداخلية

سفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية، لمتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9494 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9477 منهم بقيمة 473,850  جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 17 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 703 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 192 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1314 أرجيلة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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