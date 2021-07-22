حصد 4.8 مليون جنيه.. «العارف» يحقق رقما قياسيا في ثاني أيام العيد

حقق فيلم «العارف» للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجمين أحمد عز وأحمد فهمي، رقما قياسيا، أمس الأربعاء، بحصده لـ 4 ملايين و825 ألف و751 جنيها، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى تحقيقا في السينما منذ ظهور جائحة كورونا بمصر، والتي تسببت في قرار الحكومة بتشغيل السينمات والمسارح بنسبة 50% قبل الإقرار بزيادتها لـ 70% حاليا، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، مصطفي خاطر، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير.

أحداث فيلم العارف

تدور أحداث فيلم «العارف» حول حرب التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، من خلال تورط يونس ويجسد دوره أحمد عز الذي يعيش مع زوجته وطفلته في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ويقع في مأزق ويتورط من قبل إحدى العصابات الخطيرة التي تستهدفه وعلى رأسهم راضي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي.

وفي السياق ذاته، حصد فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للمخرج أحمد الجندي، وبطولة النجم كريم عبدالعزيز، مليونين و225 ألف و943 ألف في الليلة نفسها، فيما حقق فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، وبطولة النجم تامر حسني، مليون و809 آلاف و62 جنيها.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويشارك في بطولة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد فهمي، نسرين أمين وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار وإنتاج وائل عبدالله.

أما فيلم «مش أنا» فيشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، شيرين وكوكبة من النجوم، من إخراج سارة وفيق.