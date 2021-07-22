قاتلة زوجها بسبب مصروفات العيد باكية: «إحنا متجوزين عن حب»

«إحنا متجوزين عن حب.. بس أسرتي أدمرت، جوزي مات مقتول، وأنا خلاص في السجن، وولادنا اتشردوا»..هكذا قالت ربة منزل بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمة بـ قتل زوجها بعد تسديد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروفات العيد، وهي باكية، أمام جهات التحقيق خلال جلسة تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وكشفت ريهام.س، المتهمة بقتل زوجها في طوخ،عن تفاصيل الجريمة المروعة على مدار 5 ساعات متصلة، أمام النيابة العامة، قائلة إنها تزوجت من محمد أحمد، قبل 5 سنوات بعد قصة حب جمعتهما بحكم الجيرة والزمالة في الدراسة، وأثمرت علاقة الزواج عن إنجابهما طفلان عمرهما 4 سنوات وعام ونصف، على الترتيب، موضحة أنها طلبت من زوجها الذي يعمل محاسبًا أن يعطيها مصروفًا إضافيًا لمستلزمات العيد، لكن حدثت بينهما مشادة كلامية أمسكت خلالها الزوجة السكين وقتلت زوجها.

رسالة الغزل من الزوج

وأثار هذا الحادث سكان قرية طنط الجزيرية حالة من الحزن الشديد، وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي تجاه الزوجة، لأن زوجها كان يعملها بشكل جيد، على حد قولهم.

ومن جانبه، تداول رواد السوشيال ميديا صورًا نشرها الزوج قبل يومين من مقتله كان يغازل فيها زوجته وكتب على واحدة منها: «وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي».

وتحفظت جهات التحقيق على السكين المستخدم في جريمة مقتل شاب على يد زوجته في طنط الجزيرة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت أسرة الشاب لسماع أقوالها وشهود العيان على الجريمة من الجيران الذين حضروا على الصرخات.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض «سكين»، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين «ر. س» 25 سنة ربة منزل، وزوجها «م أ. ع» 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدي المجنى عليه عليها أولاً أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما، فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة.

وجرى نقل الجثة الى المستشفى، وألقى القبض على الزوجة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ قرابة الـ4 سنوات، ولديهما طفلان، 4 سنوات وعام ونصف، وجرى نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها طعنًا بالسكين إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مصروف المنزل، وجرى حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها طعنًا بالسكين إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مصروف المنزل، كما جرى تجديد الحبس لها لمدة 15 يومًا.