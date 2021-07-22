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وزيرة الثقافة تستضيف سفير قبرص في ندوة بالمجلس الأعلى الأربعاء المقبل

كتب:

إلهام زيدان
01:45 م | الخميس 22 يوليو 2021
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الندوة التي تنظمها وزارة الثقافة بعنوان «مصر قبرص.. علاقات ثقافية»، الأربعاء المقبل الموافق 28 يوليو، بالمجلس الأعلى للثقافة، تأتى في ضوء التوجه المشترك لمصر وقبرص وحرصهما على دعم وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بينهما.

وأشارت«عبد الدايم» إلى أن المبادرة  تلقي الضوء على الجوانب الإبداعية فى دول العالم التي تربطها بمصر صلات صداقة، و أنها أحد النماذج المميزة للشراكة بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تجرى بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والخارجية. 

تعقد الندوة بحضور كل من السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والسفيرة مي خليل سفير مصر السابق في قبرص، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية ونخبة من المثقفين المهتمين بالشأن المصري القبرصي.

 

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