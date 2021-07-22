«حتى لو مش شغال».. احذر هذه الأجهزة ترفع فاتورة الكهرباء في منزلك

اعتاد الكثير منا على ترك بعض الأجهزة في مقبس الكهرباء وهي مغلقة دون تشغيل، اعتقادا منهم أنها لا تستهلك الكهرباء، ولكن هذا يبدو خادعا، حيث أن هذه الأجهزة يكون لها قدرة فائقة على استهلاك الكهرباء وزيادة الاستهلاك.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الأجهزة التي لها قدرة فائقة على سحب الكهرباء بصورة كبيرة، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أجهزة تسحب الكهرباء في منزلك

فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء دون جهاز المحمول، يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل.

الريسيفر: له القدرة الفائقة على أن يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.

جهاز راوتر الانترنت: يستهلك الراوتر الخاص بالإنترنت المنزلي الكهرباء بشكل كبير، لذا احرص على فصله عند الخروج أو عند عدم استخدامه في بعض الفترات.

- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة خلال ما يسمى بـ«وضع الاستعداد»، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل.

الأجهزة ذات «التايمر» مثل الميكروويف، لذا ينصح بفصلها فور الانتهاء من استخدامها، نظرا لاستهلاكها للكهرباء بشكل مبالغ به.

الأجهزة الكهربائية المحتوية على جهاز تحكم عن بعد تستهلك الكهرباء بشكل كبير، مثل "ريموت كنترول" أو لمبة الليد أو ساعة رقمية أو زر لمس أو وظيفة مماثلة، وذلك لأن كمية الكهرباء التي تغذي الجهاز تكفي لتزويد أجهزة استشعاره بالطاقة بحيث يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.

فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت إلا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء.