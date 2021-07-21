إصلاح خط مياه الساحل الشمالى وأعطال الكهرباء بمطروح

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بلاغا بوجود كسر بأحد خطوط المياه، ودفعت الشركة بمهندسين وفنيين على الفور لمدينة العلمين لسرعة إصلاح وصيانة كسر في إحدى الخطوط الرئيسية، ومتابعة عملية الإصلاح، حتى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها.

كما أعلنت الشركة، في بيان صحفي، اليوم، عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال فوري على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود 575 وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة للمواطنين بنطاق محافظة مطروح.

طوارىء بالكهرباء والصحة ومجالس مدن مطروح

وأكد محافظ مطروح على استقبال شركة الكهرباء عددا من البلاغات بشأن انقطاع التيار بعدد من المناطق والتجمعات والتى سارعت على الفور من خلال المهندسين والفنيين لأعمال الاصلاح والصيانة.

كما استقبل مستشفى الضبعة المركزى والعلمين مصابي عدد من الحوادث على طريق محور الضبعة والطريق الساحلى مرسى مطروح - إسكندرية مع الدفع بسيارات الإسعاف المتواجدة على طول الساحل على الفور، والتعامل السريع مع الحوادث، فى ظل الطوارىء بقطاع الصحة والكهرباء، ومجالس المدن خلال عيد الاضحى، لافتا إلى أن مركز ومدينة مرسى مطروح دفع بحملة لإزالة الإشغالات من كورنيش المدينة، تمكنت من إزالة إشغالات عدد من المحلات والكافتيريات والتحفظ علي رخص 3 محالات مخالفة، ومستمرين في تكثيف حملات التفتيش على المحلات خلال العيد، وحتى نهاية موسم الصيف.

كانت محافظة مطروح، أعلنت حالة الطوارىء في جميع المرافق والأجهزة الخدمية، مياه الشرب، والكهرباء، والمستشفيات، وأكد ،اليوم، الأربعاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التزام جميع الجهات الخدمية بأهمية التواجد والتفاعل مع مشاكل المواطنين وسرعة حلها أول باول خاصة مع الإقبال الكبير من المصطافين على مطروح والساحل الشمالى لقضاء أجارة عيد الاضحى المبارك، وتتابع غرفة عمليات محافظة مطروح جميع الشكاوى من المواطنين، والرد على إستفساراتهم.