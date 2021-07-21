بدء مراجعة إيصالات استهلاك الكهرباء لإصدار «فاتورة أغسطس» بعد العيد

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك مراجعة قراءات استهلاك المواطنين عن شهر يوليو لاستبعاد القراءات الشاذة وغير المعبرة عن الاستهلاك الحقيقي تمهيدًا لإصدار فاتورة شهر أغسطس المقبل دون أخطاء.

أول فاتورة بزيادة شرائح الاستهلاك الجديدة

وأكّد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، التزام شركات توزيع الكهرباء من القواعد والضوابط المتبعه لمراجعة أول فاتورة تصدر بزيادة شرائح الاستهلاك الجديدة المقرر تطبيقها على فواتير العدادات التقليدية أول الشهر المقبل.

مراحل مراجعة فواتير الاستهلاك قبل الطباعة لتفادي الأخطاء

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى المراحل التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء لمراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل طباعتها وإصدارها واستبعاد القراءات الشاذة منها والتي لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك لكي يتمّ تفادي الأخطاء التي تؤدي إلى ارتفاع في الفاتورة وهي كالتالي.

المرحلة الأولى: تبدأ بتفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التي يتمّ التقاطها بواسطة شركة «شعاع».

المرحلة الثانية: إرسال القراءات التي تمّ تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

المرحلة الثالثة: إعادة إرسال القراءات إلى غرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

المرحلة الرابعة: إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى، والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

المرحلة الخامسة: الإرسال لمركز إصدار القراءات بإدارة الحسابات لكل فرع من فروع التابعة لشركة توزيع الكهرباء.

المرحلة السادسة: الانتهاء من مراجعه فواتير الاستهلاك الشهرية لتتم عملية الطباعة.

المرحلة السابعة: وهي المرحلة التي يراجع فيها كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

المرحلة الثامنة: توزيع الفواتير للمحصل لبدء عمليات التحصيل في اليوم الأول من كل شهر ومقارنة قيمة الفاتورة بقراءة العداد.

مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سداد

وطالب المصدر، المشتركين بمراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سداد قيمتها لمندوب شركة الكهرباء سواء من حيث قيمة الفاتورة ومقارنتها بقراءة العداد أو من حيث وجود ختم رئيس الشركة والعلامة المائية والباركود للتأكد من صحتها قبل سداد القيمة.