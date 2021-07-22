«حماية المستهلك» يحذر من الذبح خارج المجازر المرخصة

جدد جهاز حماية المستهلك، تحذيره لأصحاب المجازر على مستوى الجمهورية، من الدبح خارج المجازر المعتمدة والمرخصة من الجهات المعنية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

تحرير محاضر ضد الذبح خارج المجازر المرخصة

ونوه الجهاز، إلى استمرار حملاته الرقابية والتفتيشية على الأسواق تزامنا مع عيد الأضحى المبارك 2021، معلنا أن الحملات الرقابية على المجازر على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحرير 12 محضر ضد أصحاب محال الجزارة بسبب ذبح أضاحي العيد خارج المجازر المخصصة لذلك.

وأكد الجهاز، اتجاه حملاته الرقابية على الشوادر الخاصة ببيع اللحوم للتأكد من بيع اللحوم بالأسعار الرسمية التي أعلنت عنها وزارتي التموين والزراعة، ومنع الغلاء ضد المواطنين.

في سياق متصل، أعلنت الحملات التفتيشية لجهاز حماية المستهلك عن ضبط 230 كيلو لحوم فاسدة، فضلا عن ضبط 50 كيلو من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معلنا أنه تم إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر القانونية ضد البائعين للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن حماية حقوق المواطنين

يذكر أن جهاز حماية المستهلك، هو الجهة المنوط بها حماية حقوق المستهلكين والمواطنين وتطبيق القانون ضد المتلاعبين بالأسعار أو المتورطين بعمليات الغش التجاري سواء في السلع الغذائية أو غير الغذائية.

ويوجد 3 طرق متاحة للمواطن للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، وهي:

1 –الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي أو من الهاتف المحمول.

2 – إرسال رسالة عن طريق خدمة الواتساب 01577779999.

3 – التواصل عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حمايه المستهلك.

من جانبه، أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز بكل فروعه يعمل خلال إجازة العيد، بشن حملاته الرقابية على الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين.