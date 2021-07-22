تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز: بطء الإستجابة للعلاج يثير قلق الأطباء من الاكتئاب

قالت مصادر في المستشفى الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، إن كثرة جلوسها في المستشفى يمكن أن تؤثر على صحتها، موضحة أن هناك علامات على ذلك خاصة في مدى استجابتها للأطباء. وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن استمرار مريض كورونا أو مريض ما بعد كورونا في المستشفى لفترة طويلة، يؤثر على نفسيته وربما يسبب له اكتئاب.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر إبريل الماضي، أي ما يقرب من 70 يوم.

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز من تليف فى الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات مابعد كورونا، مشيرًة إلى أن حالتها خاصة جدًا ولا تحدث كثيرًا مع مصابي الفيروس.

آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

وتابعت المصادر في تصريحاتها، الفنانة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية فى الثلاثة الأيام الأخيرة بدأت تسوء، والرئة مرتبطة لديها بالأكسجين ومازالت بحاجة إلى الأكسجين، مشيرة إلى أن حركتها صعبة جدًا، مؤكدة حتى هذه اللحظة الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعرف خبر وفاة زوجها، وهناك تشديد على عدم معرفتها بأي أخبار حتى لا تحدث مضاعفات لها إثر سماع الخبر، وهناك تعليمات للطاقم التمريض على ذلك.

بناتها فى حالة نفسية صعبة

وأضاف أحد المصادرأن أسرة الفنانة دلال عبد العزيز دائمة التواجد داخل المستشفى، وحالتهم النفسية أيضًا «صعبة» على حد وصف المصادر الطبية، مشيرًا إلى إصرارهم من إدارة المستشفى على الاهتمام بحالة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتشديد على عدم تداول أخبار تخصها، أوبث مواد مسجلة والبعد عن أي أخبار تؤدي لمضاعفات عليها.

وكتب الإعلامي رامي رضوان عبر موقع تبادل الصور«انستجرام»، في يوم عرفة: « اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما، اللهم فرج همها وقويها وصبرها وأرحها بعد التعب، وكافئها بعد الصبر، اللهم أنت الشافي المعافي، لا شافي إلا أنت اشفها شفاء من عندك، إنك على كل شيء قدير، اللهم بحق بركة وفضل يوم عرفة تقبل دعائنا ودعاء كل من يحبها، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين».

وتفاعل مع المنشور الجمهور وكذلك الفنانين وجميعهم قاموا بالدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز، بالعودة لجمهورها ومحبيها فى أقرب وقت، ومنهم الفنان رامي إمام، و ريهام حجاج وغيرهم.