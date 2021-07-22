مصرع وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي مواطن مصرعه، وأصيب آخر، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة في الكيلو 30 بطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام الوحدة المحلية لقرية أبو مرقيق، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ونقلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام فور وقوع الحادث، كلًا من أيمن عبد الرحمن محمد، 68 سنة، من القاهرة، جثة هامدة، ومحمد سعد محمد، 38 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار استكمال الفحوصات والتحاليل الطبية للمصاب، من خلال أطباء الطوارىء بالمستشفى.

وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى مرسى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وإنتقلت مباحث قسم مطروح إلى موقع الحادث، وجارى الفحص والمعاينة للتعرف على أسب وملابسات وقوع الحادث، وأخطرت الميابة العامة للتحقيق.