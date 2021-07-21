عاجل.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين

أصيب 6 مواطنين، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 18 على الطريق الدولي «العلمين - الساحلي»، باتجاه العلمين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف فور وقوع الحادث المصابين الستة إلى مستشفى العلمين المركزي، وهم: «مريم محمد المنوفي شاهين 8 سنوات من المنوفية، مصابة باشتباه pc، واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد المنوفي عبدالوهاب شاهين، مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومي جمال السيد 26 سنة من القاهرة، مصابة باشتباه pc، واشتباه كسر بالزراع الأيسر والقدم اليسرى والفقرات القطنية، وكدمة شديدة بالعين اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، ونورهان محمد زاكي 22 سنة، من الغربية، مصابة باشتباه pc، واشتباه كسر بالفقرات القطنية، وجرح عميق أسفل العين وآخر أسفل الأنف، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان محمد زاكي 32 سنة، من المنوفية، اشتباه pc، ونزيف داخلي بالمخ، وكدمة شديدة بالرأس وبالوجه من الناحية اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأيمن محمد زاكي 32 سنة من المنوفية، مصاب باشتباه pc، واشتباه كسر بالفقرات القطنية والضلوع، وجروح متعددة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وجار الفحص والتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.