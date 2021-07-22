ضبط 12 مخالفة بناء بـ7 أحياء بالإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواصلة التصدي لأعمال البناء المخالف علي مستوى الأحياء، خاصة خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك، ومنع استغلال المخالفين.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات الرقابية علي مدار اليوم لرصد أعمال البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، لافتاً إلى أن تلك الحملات أسفرت حتى الآن خلال أول وثان أيام العيد عن ضبط 12 مخالفة بناء في 7 أحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، شن حي الجمرك بقيادة اللواء حسام الشيخ حملة لضبط البناء المخالف، أسفرت عن ضبط مخالفة بناء على سطح العقار الكائن بشارع جوده، وتمت إزالتها فوراً والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة أسفرت عن ضبط مخالفة بناء حوائط بالطوب الأبيض بنجع مطاريد الكينج بحري، وقامت وحدة الإزالة بهدمها فوراً.

وفي حي وسط قاد المحاسب رجب النقيدي رئيس الحي حملة أسفرت عن رصد أعمال بناء مخالف داخل مخزن بالحضرة الجديدة على محور المحمودية وقامت إدارة المتابعة بالتعاون مع الجهات والإدارات المعنية بهدمها وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المواد والمعدات المستخدمة في البناء.

وقادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول حملة أسفرت عن مخالفة بعزبة لاشين، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية والمتابعة الميدانية بالحي بإزالتها في المهد، وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة.

وتضمنت حملات التصدي لأعمال البناء المخالف حملة مكبرة بنطاق حي العامرية أول بقيادة محمد عبد الله القائم بأعمال رئيس الحي، وأسفرت عن ضبط بناء مخالف بمنطقة غرب النوبارية بمرغم بحري الطريق الصحراوى، وإزالة أعمال بناء أسوار علي مساحة 500 متر بشارع الرضوان بالطريق الصحراوي، وازالة بناء مخالف في قرية المسيري، وإزالة مبني آخر في قرية حارس 2 بمنطقة النهضة، وتم التحفظ على مواد ومعدات البناء وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبره للتصدي لمخالفات البناء نفذ فيها قرار الإزالة رقم 25 لسنه 2021 الصادر بإزاله حوائط بالدور الأول علوي بدون ترخيص بمبني بالمنشية الجديدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف بالطريق الزراعي، وبناء مخالف عبارة عن مقابر بمنطقة الحسينية أبيس الثانية، وفك شدة خشبية بشارع أحمد ابو سليمان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.