قبل غلق التقديم.. تعرف على شروط ومميزات مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

قبل 18 يوماً، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على أن يستمر التقديم حتى 31 يوليو من الشهر الجاري، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكان من أكثر المدارس التي نالت حظها من البحث، مدرسة «we للتكنولوجيا التطبيقة»، لهذا تستعرض «الوطن»، شروط ومزايا التقديم وعنوان المدرسة في السطور التالية:

شروط القبول

1) أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

2) أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية.

شروط التقديم

1) سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

2) إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

3) ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاماً في أول أكتوبر 2021.

سنوات الدراسة

تكون مدة الدراسة في تلك المدرسة 3 سنوات، ويكون التخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل الدراسة تعليمياً عمليا ًوميدانياً.

مميزات الدراسة

1) الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالية.

2) مناهج معتمدة دولياً وعلى أعلى مستوى في تخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3) تدريب عملي في ورش ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية.

4) تدريب مجاني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها.

5) إتاحة فرص لإلحاق المتميزين من خريجي المدرسة للعمل بالشركات العاملة في المجال.

أقسام المدرسة

1) قسم تكنولوجيا الكهرباء.

2) قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب.

3) قسم تكنولوجيا الإلكترونيات.

4) قسم تكنولوجيا الاتصالات.

عنوان المدرسة

يوجد مكان المدرسة في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية، بجانب الحديقة الدولية، في منطقة مدينة نصر، محافظة القاهرة، حيث تم تحويلها لتكون مقراً لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بعد البرتوكول الذي وقعته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التربية والتعليم الفني.