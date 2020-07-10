5 معلومات عن مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وشروط الالتحاق بها

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات، ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر، لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، أبرز شروط الالتحاق بهذه المدرسة.

- مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إعدادها وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات، التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات، التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي.

- مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، يمنح الطلاب بعدها شهادة اتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يمنح الخريج شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة، وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم.

- يشارك في مراقبة جودة العملية التعليمية بالمدرسة، شريك أكاديمي ذو خبرة عالمية في مجال التعليم الفني، وذلك لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان اعتماد شهادات الخريجين دوليًا.

- منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تدار حاليًا بأسلوب مؤسسي من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة.

- قبول طلاب الدفعة الأولى بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2019/2020 من محافظة القاهرة، وذلك بمجموع لا يقل عن 250 درجة، كما سيتم إجراء امتحانات قدرات ومقابلات شخصية للمتقدمين.