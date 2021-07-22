تحرير 32 محضرا تموينيا في ثالث أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من تحرير 32 محضرًا تموينيًا في ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك بعدما كلف المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة الإدارات التموينية بالقيام بحملات على المخابز والأسواق خلال أيام العيد لرصد بعض المخالفات.

تفاصيل محاضر تموينية بالإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن الإدارات التموينية رصدت بعض المخالفات، حيث تم تحرير عدد 24 محضرًا متنوعًا لمخابز بلدية مخالفة، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وأكد «القلش»، في بيان اليوم الخميس، عدم رصد أي مشاكل فى إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين وكذلك توافر اسطوانات البوتاجاز ولا يوجد أي مشاكل بالنسبة لمحطات تموين السيارات، لافتًا إلى أن المنافذ التموينية تواصل صرف المقررات التموينية للمواطنين وتوافر اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.

جدير بالذكر أن حملات التموين نجحت خلال أول أيام عيد الأضحى، في تحرير 8 محاضر توقف بدون إذن لمخابز بلدية مخالفة، كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن لمخبزين بلدى مخالفين، بينما تم تحرير 52 محضر تمويني في ثانى أيام عيد الأضحى.