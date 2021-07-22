انهيار سقف مطعم شهير بكورنيش الإسكندرية دون وقوع إصابات (صور)

شهدت منطقة بحري غرب الإسكندرية، سقوط سقف مطعم شهير مواجه لكورنيش الإسكندرية، والكائن في العقار الكائن 25 شارع قصر رأس التين، دون وقوع إصابات.

وفي الوقت ذاته، شهد العقار رقم 7 بشارع يعقوب بك بنطاق حي الجمرك انهيارًا جزئيًا دون وقوع إصابات أيضاً.

مسؤولو حي الجمرك يتجهون إلى العقارين المنهارين

وتوجه اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك والإدارات المعنية بالحي إلى العقار الكائن 25 قصر رأس التين، بحي الجمرك، إثر سقوط أجزاء منه صباح اليوم، حيث أزيلت الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح الطريق الذي أُغلق بسبب حادث الانهيار الذي سبب في حالة من الشلل المروري لحين تم رفع ركام العقار المنهار والذي بلغ حجمه عدد 5 نقلات مخلفات أتربة، كما قامت وحدة التدخل السريع بالحي فتح الطريق وذلك أثر سقوط أجزاء من العقار رقم 7 بشارع يعقوب بك.

مخاوف لدى المواطنين بسبب انهيار سقف مطعم شهير بالإسكندرية

وانتاب المواطنين حالة من الخوف والهلع عقب انتشار صور انهيار سقف المطعم الشهير في منطقة بحري، خوفًا من إصابة أو وفاة أي مواطن في ظل ما تشهده المدينة الساحلية من زيارات عديدة وتكدس شديد على كورنيش الإسكندرية خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك الذي شهد احداث مأساوية خلال تلك الأيام.